Elezioni, il Pd candidati Letta, Cottarelli e Crisanti, Salvini: "ora si capiscono tante cose" (Di martedì 16 agosto 2022) Il 25 settembre si avvicina sempre di più, e , in attesa di un nuovo Governo, spuntano già le prime candidature da parte di chi si vorrebbe mettersi alla nuova guida del nostro Paese. I primi aggiornamenti provengono dal PD: è' già noto infatti che il segretario del Partito Democratico Enrico Letta sarà candidato come capolista alla Camera in Lombardia e Veneto, mentre Carlo Cottarelli sarà capolista al Senato a Milano. Il microbiologo Andrea Crisanti sarà candidato capolista in Europa Prime critiche sulla scelta di quest'ultimo arrivano dall'avversario per eccellenza Matteo Salvini, il quale, con un commento su Twitter si sfoga con i suoi sostenitori: "Il tele-virologo Crisanti candidato col Pd. Credo che ora si capiscano tante cose" ha scritto su Twitter il leader ...

