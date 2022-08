Elezioni, credo che darò l’ultima possibilità a chi non si è scordato degli ultimi (Di martedì 16 agosto 2022) di Emiliano Gotelli Una delle grandi e numerose bugie dei “progressisti” è quella del “puoi farcela”, quella della meritocrazia stile anglosassone… bugie che per anni hanno illuso molti giovani (ora non più, scappano appena possono): li hanno fatti studiare, esaurirsi di esami e di rapporti ignobili con certi “baroni” universitari, insopportabili nella loro altezzosità. Tutto per arrivare ad uno stage schifoso e mal pagato. Le classi sociali tali erano e tali restano. I “figli di”, se vogliono, avranno lo studio in centro, volendo anche il palazzo e clienti pronti. Avranno contatti che altri si sognano e diranno che loro si sono “fatti sa soli”. Il problema vero non è tanto la distinzione sociale che sempre esisterà, ma l’abbandono da parte della sinistra delle classi storicamente difese. Essere proletario oggi è uno schifo, una quotidianità fatta di rabbia e ignoranza (perché, caro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) di Emiliano Gotelli Una delle grandi e numerose bugie dei “progressisti” è quella del “puoi farcela”, quella della meritocrazia stile anglosassone… bugie che per anni hanno illuso molti giovani (ora non più, scappano appena possono): li hanno fatti studiare, esaurirsi di esami e di rapporti ignobili con certi “baroni” universitari, insopportabili nella loro altezzosità. Tutto per arrivare ad uno stage schifoso e mal pagato. Le classi sociali tali erano e tali restano. I “figli di”, se vogliono, avranno lo studio in centro, volendo anche il palazzo e clienti pronti. Avranno contatti che altri si sognano e diranno che loro si sono “fatti sa soli”. Il problema vero non è tanto la distinzione sociale che sempre esisterà, ma l’abbandono da parte della sinistra delle classi storicamente difese. Essere proletario oggi è uno schifo, una quotidianità fatta di rabbia e ignoranza (perché, caro ...

