Elezioni, Conte “Nessuna lista di fedelissimi ma una piccola squadra” (Di martedì 16 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non è questione di fedelissimi: ho proposto questo listino ristretto, una piccola squadra di 15 persone” che “possono contribuire a realizzare le nostre battaglie”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervistato dal direttore de La Stampa, Massimo Giannini, nella trasmissione “30 minuti al Massimo”. Sui rapporti con Beppe rillo dice: “Sono molto buoni, ci sentiamo costantemente. C'era stata effettivamente una incomprensione iniziale, ma ora c'è stata una ricomposizione. C'è stato un momento di scontro vero”, ma ora “si è trovato un equilibrio e riusciamo a collaborare”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di martedì 16 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non è questione di: ho proposto questo listino ristretto, unadi 15 persone” che “possono contribuire a realizzare le nostre battaglie”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, intervistato dal direttore de La Stampa, Massimo Giannini, nella trasmissione “30 minuti al Massimo”. Sui rapporti con Beppe rillo dice: “Sono molto buoni, ci sentiamo costantemente. C'era stata effettivamente una incomprensione iniziale, ma ora c'è stata una ricomposizione. C'è stato un momento di scontro vero”, ma ora “si è trovato un equilibrio e riusciamo a collaborare”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

