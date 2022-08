Elezioni: Alle 15 conferenza stampa Cirinnà (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - Oggi, Alle ore 15, presso la sala Nassiria del Senato, si svolgerà una conferenza stampa della senatrice del Pd Monica Cirinnà in merito alla sua candidatura Alle Elezioni politiche del 25 settembre. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - Oggi,ore 15, presso la sala Nassiria del Senato, si svolgerà unadella senatrice del Pd Monicain merito alla sua candidaturapolitiche del 25 settembre.

