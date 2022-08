Elezioni 2022, l’infettivologo Bassetti: “Non mi candido. Crisanti e Lopalco? Hanno fatto tanto per la scienza” (Di martedì 16 agosto 2022) Ministro tecnico sì, parlamentare no. “Sono contento di fare il medico e il professore universitario. Non mi candidato, appeno ho detto che avrei dato la disponibilità per fare il tecnico mi Hanno sparato addosso” e sull’ipotesi per fare il ministro della Salute “vedremo cosà succederà dopo il 25 settembre, chi sarà il premier. La politica qualche volta ha paura dei professionisti e dei tecnici, io sono contento di fare il mio lavoro”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, chiude la porta alla sua candidatura alle Elezioni politiche ma lascia aperta forse quella per essere chiamato eventualmente al ministero della Salute”. Bassetti commenta la scelta di due colleghi che sono scesi in campo. Ho visto che Andrea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Ministro tecnico sì, parlamentare no. “Sono contento di fare il medico e il professore universitario. Non mi candidato, appeno ho detto che avrei dato la disponibilità per fare il tecnico misparato addosso” e sull’ipotesi per fare il ministro della Salute “vedremo cosà succederà dopo il 25 settembre, chi sarà il premier. La politica qualche volta ha paura dei professionisti e dei tecnici, io sono contento di fare il mio lavoro”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, chiude la porta alla sua candidatura allepolitiche ma lascia aperta forse quella per essere chiamato eventualmente al ministero della Salute”.commenta la scelta di due colleghi che sono scesi in campo. Ho visto che Andrea ...

