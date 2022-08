Elezioni 2022 | Crisanti | “Non penso al posto di ministro ma a vincere seggio”

(Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “Io non mi vedo comedella Salute per una ragione molto semplice: prima bisogna che io vinca il. Secondo punto: bisogna che la coalizione vinca lee questo sicuramente è l’impegno a breve termine. Al resto non ci. Credo comunque una cosa, ne sono convinto: le esperienze passate hanno dimostrato come la politica debba fare ricorso ai tecnici, siano essi di natura scientifica, politica economica e così via”. E’ questo il punto di partenza per Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, e oggi candidato Pd nellepolitiche che si avvicinano. Il microbiologo sarà il capolista Europa al Senato e spiega all’Adnkronos Salute la sua visione politica. Una visione che vede anche i tecnici ...

Mov5Stelle : Domani 16 agosto si vota dalle 10 alle 22 Sarete chiamati a esprimervi con un voto per contribuire a selezionare e… - Mov5Stelle : È una giornata importante per la nostra comunità, un'occasione unica di democrazia diretta che solo il MoVimento 5… - Adnkronos : #Elezioni2022, Renzi: 'Progetto #terzopolo va oltre #25settembre'. - FioritaOfficina : RT @xyxyxy163: Il PD è il partito più sporco e schifoso di tutta la politica italiana. Perché finge pure di essere di sinistra! Elezioni,… - fisco24_info : Elezioni 2022, Renzi 'sfida' Berlusconi a Milano - Video: (Adnkronos) - 'Credo che mi candiderò nella stessa circos… -

CorCom

Esclusioni e polemiche dopo la definizione delle candidature dem per le prossime. La senatrice dem, paladina dei diritti Lgbt, fa marcia indietro. Renzi: 'Scelte di Letta guidate da rancore. Vedremo i frutti dal 26 settembre'. Letta: 'Chiesto sacrifici ma non ho fatto ...... soprattutto a paragone di quelle precedenti del 2018 e ancora di più di quelle per le primedel 2013, quelle in cui i 5 stelle entrarono nel Parlamento per aprirlo come una "scatoletta di ... Elezioni 2022 e digitale: ecco i programmi dei principali partiti “Lo Ius Soli è uno dei principali obiettivi della sinistra e a ribadirlo è Roberto Speranza, definito un punto di riferimento da Enrico Letta.Il vicepresidente di FI: «Meloni non c’entra col fascismo, sennò non potremmo essere alleati. Noi nella coalizione garanzia di un profilo liberale, cristiano, europeista» ...