Elezioni 2022, Conte: “Alle 17.30 40mila votanti a parlamentarie M5S” (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Alle 17.30 i votanti Alle parlamentarie del M5S erano circa 40mila. E’ il dato comunicato dal leader M5S Giuseppe Conte, in un’intervista con il direttore de La Stampa Massimo Giannini. L’ex premier ha sottolineato la “grande partecipazione” alla consultazione online pentastellata, ricordando che Alle parlamentarie del 2018 i votanti totali sono stati 39mila. Il listino? “Ho proposto una piccola squadra di 15 persone, ma non è questione di fedelissimi”, spiega il presidente del M5S. “Sono persone che possono contribuire a realizzare le nostre battaglie”, servirà a garantire “un nucleo essenziale per una continuità d’azione”. Del resto, rivendica l’ex premier, il Movimento 5 stelle è “la forza più progressista e ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) –17.30 idel M5S erano circa. E’ il dato comunicato dal leader M5S Giuseppe, in un’intervista con il direttore de La Stampa Massimo Giannini. L’ex premier ha sottolineato la “grande partecipazione” alla consultazione online pentastellata, ricordando chedel 2018 itotali sono stati 39mila. Il listino? “Ho proposto una piccola squadra di 15 persone, ma non è questione di fedelissimi”, spiega il presidente del M5S. “Sono persone che possono contribuire a realizzare le nostre battaglie”, servirà a garantire “un nucleo essenziale per una continuità d’azione”. Del resto, rivendica l’ex premier, il Movimento 5 stelle è “la forza più progressista e ...

