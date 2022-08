Elettrodomestici | staccarli prima delle vacanze? Ecco come muoversi

Leggi su chenews

(Di martedì 16 agosto 2022) Molte persone devono ancora partire per le, ma un quesito è sempre presente: quello di staccare o meno glicomportarsi?tutti i dettagli. La preparazione per lenon consiste solo in tutto il necessario da portare con se. Ma una sbirciatina va da anche alla propria abitazione. Soprattutto per quanto riguarda gliche, anche in nostra assenza, continuano il loro funzionamento. Per tale ragione, sempre più si chiedono se convenga o meno. Adobe StockI recenti rincari sulle bollette hanno portato una certa pressione sulle famiglie. Per questo motivo, il risparmio è diventato prioritario. Un risparmio che colpisce praticamente tutto quello che ci circonda, anche gli ...