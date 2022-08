Ecco perché l'Fbi ha perquisito Mar-a-Lago, la tenuta di Trump in Florida (Di martedì 16 agosto 2022) Lunedì 8 agosto l'FBI ha perquisito la tenuta di Mar-a-Lago dell'ex presidente Donald Trump nell'ambito di un'indagine sulla presunta fuga di documenti della Casa Bianca, compreso materiale potenzialmente classificato. L'indagine sulla gestione dei documenti presidenziali da parte di Trump è in corso da mesi, ma è rimasta sullo sfondo dell'inchiesta sui fatti del 6 gennaio a Capitol Hill secondo cui l'ex presidente avrebbe commesso dei crimini per interrompere il passaggio dei poteri a Biden. La National Archives and Records Administration ha confermato a febbraio di aver cercato di recuperare 15 scatole di documenti da Mar-a-Lago che riteneva rimossi impropriamente, tra cui alcuni contrassegnati come "informazioni segrete sulla sicurezza nazionale". Leggi su lastampa (Di martedì 16 agosto 2022) Lunedì 8 agosto l'FBI haladi Mar-a-dell'ex presidente Donaldnell'ambito di un'indagine sulla presunta fuga di documenti della Casa Bianca, compreso materiale potenzialmente classificato. L'indagine sulla gestione dei documenti presidenziali da parte diè in corso da mesi, ma è rimasta sullo sfondo dell'inchiesta sui fatti del 6 gennaio a Capitol Hill secondo cui l'ex presidente avrebbe commesso dei crimini per interrompere il passaggio dei poteri a Biden. La National Archives and Records Administration ha confermato a febbraio di aver cercato di recuperare 15 scatole di documenti da Mar-a-che riteneva rimossi impropriamente, tra cui alcuni contrassegnati come "informazioni segrete sulla sicurezza nazionale".

sbonaccini : @GuidoCrosetto Il partito guidato da Meloni ha votato contro il PNRR per compiacere il poco liberale (eufemismo) Or… - NicolaMorra63 : Pensioni a 1000 €, 1 milione di alberi, via la successione, giù le tasse, via le accise, pace fiscale, salario mini… - serracchiani : Dopo aver fatto cadere Draghi, la destra oggi annuncia che se vinceranno, cambieranno la #Costituzione e chiederann… - giuliogaia : @errico_erika Quindi soluzione fisiologica?? Ecco perché la maggior parte dei politici e dei VIP godono di ottima salute!! - ManucoSegura : RT @ParoleCristiane: Non c'è solo la comunione dei santi, ma c'è anche la comunione dei peccatori, perché, come non c'è alcun bene di cui t… -

Napoli, la strana esultanza di Kvaratskhelia diventata virale: ecco il significato e da dove deriva ... spiegando ai media che quell'esultanza (che ha tenuto a precisare fosse spontanea, non studiata né irriverente contro i Mavs e i loro tifosi) richiamava la buonanotte data ai figli, perché "è il ... Odore di tabacco dai vestiti Toglilo senza lavatrice Ecco perché questo semplice ingrediente si trasforma nell'alleato perfetto. Vodka : diluite un bicchiere di vodka in tre bicchieri di acqua ed inserite la miscela in un erogatore spray. A questo ... Milano Finanza ... spiegando ai media che quell'esultanza (che ha tenuto a precisare fosse spontanea, non studiata né irriverente contro i Mavs e i loro tifosi) richiamava la buonanotte data ai figli,"è il ...questo semplice ingrediente si trasforma nell'alleato perfetto. Vodka : diluite un bicchiere di vodka in tre bicchieri di acqua ed inserite la miscela in un erogatore spray. A questo ... Fed e Bce Ecco perché resteranno falchi - MilanoFinanza.it