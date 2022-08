Ecco cosa c' è dietro l' ira della Cina | la rivelazione che fa tremare il mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 agosto 2022) «Non credo che in questo momento laattacchi Taiwan. Penso piuttosto che sia un ammonimento, forse l'ultimo, a tutto l'Occidente. Laha generato un vero e proprio casus belli per la visitaspeaker Nancy Pelosi in Taiwan così che, alla prossima iniziativa di così alta visibilità americana in Taiwan, certamente qualcheaccadrà. Possiamo dire che oggi siamo all'ultimo ammonimento dopodiché tutto potrà accadere». Chi parla è Giulio Terzi di Sant'Agata diplomatico italiano e già Ministro degli Esteri nel Governo Monti. Terzi lasciò l'incarico di Ministro dopo soltanto un anno e mezzo in dissenso con il presidente del Consiglio Mario Monti su come gestire, diplomaticamente, il caso dei due fucilieri Latorre e Girone. Qual è stato l'obiettivo di Nancy Pelosi? «Innanzitutto affermare il sostegno americano ...