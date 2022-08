“È volato in cielo Leandro Aletti, protagonista di tante battaglie per la vita” (Di martedì 16 agosto 2022) “Un maestro e un testimone che non ha mai avuto paura di parlare chiaramente e di pagare, in prima persona, il suo impegno in difesa della vita nascente”. Così il professor Luigi Frigerio, primario e docente emerito all’Università della Bicocca, nonché senior consultant al policlinico San Pietro Bergamo, ricorda il professor Leandro Aletti, esperto ginecologo e appassionato attivista pro-life. È venuto a mancare all’età di 77 anni, lasciando un grande vuoto tra i suoi famigliari, gli amici, i colleghi e le tante persone che ne hanno potuto apprezzare le qualità umane e professionali. Nato il 17 giugno 1945, si è laureato in Medicina e Chirurgia il 9 novembre 1970, specialista in Ostetricia e Ginecologia. Nel corso della sua lunga carriera è stato professore a contratto alla Seconda Clinica Ostetrica e Ginecologica ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 agosto 2022) “Un maestro e un testimone che non ha mai avuto paura di parlare chiaramente e di pagare, in prima persona, il suo impegno in difesa dellanascente”. Così il professor Luigi Frigerio, primario e docente emerito all’Università della Bicocca, nonché senior consultant al policlinico San Pietro Bergamo, ricorda il professor, esperto ginecologo e appassionato attivista pro-life. È venuto a mancare all’età di 77 anni, lasciando un grande vuoto tra i suoi famigliari, gli amici, i colleghi e lepersone che ne hanno potuto apprezzare le qualità umane e professionali. Nato il 17 giugno 1945, si è laureato in Medicina e Chirurgia il 9 novembre 1970, specialista in Ostetricia e Ginecologia. Nel corso della sua lunga carriera è stato professore a contratto alla Seconda Clinica Ostetrica e Ginecologica ...

