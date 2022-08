È morto Gene LeBell, addio al ‘Padrino del Grappling’, maestro di Bruce Lee e Chuck Norris (Di martedì 16 agosto 2022) Campione di judo, wrestler e stuntman. Il mondo del cinema e delle arti marziali piange Gene LeBell, morto nel sonno, a 89 anni, nella sua casa di Sherman Oaks, in California. L’uomo, conosciuto con il soprannome affettuoso di “Il Padrino del Grappling”, (uno stile di lotta in piedi e a terra con lo scopo di sottomettere l’avversario senza uso delle percussioni) è stato campione nazionale di judo per due volte e, in seguito, ha lavorato con Bruce Lee e Chuck Norris, insegnando loro diverse tecniche di combattimento. “Ogni star di Hollywood mi picchiava quando ero stuntman e attore. Più vieni colpito sul naso, più sei ricco”, amava raccontare, ironico, LeBell. E la lista dei colpi subiti è piuttosto lunga: un pugno in faccia da John Wayne, un calcio di karate in mezzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Campione di judo, wrestler e stuntman. Il mondo del cinema e delle arti marziali piangenel sonno, a 89 anni, nella sua casa di Sherman Oaks, in California. L’uomo, conosciuto con il soprannome affettuoso di “Il Padrino del Grappling”, (uno stile di lotta in piedi e a terra con lo scopo di sottomettere l’avversario senza uso delle percussioni) è stato campione nazionale di judo per due volte e, in seguito, ha lavorato conLee e, insegnando loro diverse tecniche di combattimento. “Ogni star di Hollywood mi picchiava quando ero stuntman e attore. Più vieni colpito sul naso, più sei ricco”, amava raccontare, ironico,. E la lista dei colpi subiti è piuttosto lunga: un pugno in faccia da John Wayne, un calcio di karate in mezzo ...

