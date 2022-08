Dopo 10 anni, fine del “salvataggio” della Grecia da parte della troika Ue. Persi 1/4 del pil e debito alle stelle (Di martedì 16 agosto 2022) Qualcuno immagina che, Dopo le prossime elezioni, ove in Italia andasse la destra al potere, la crisi finanziaria ed economica potrebbe giustificare un intervento europeo nei confronti del nostro paese L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 agosto 2022) Qualcuno immagina che,le prossime elezioni, ove in Italia andasse la destra al potere, la crisi finanziaria ed economica potrebbe giustificare un intervento europeo nei confronti del nostro paese L'articolo proviene da Firenze Post.

AlbertoBagnai : #Credo che basti dargli tempo: - CarloCalenda : Se non ci fosse il #Terzopolo le elezioni sarebbero la ripetizione in peggio degli ultimi trent’anni. Destra sempre… - matteosalvinimi : -40. #Credo in pensioni giuste e spazio ai giovani italiani. ???? STOP FORNERO, SI' A QUOTA 100. Dopo 41 anni di cont… - reglaci : RT @boni_castellane: Speranza: 'La Destra vuole i pieni poteri'. Singolare dichiarazione dopo due anni in cui li ha avuti lui e li ha usati… - zannazyu : RT @matteosalvinimi: -40. #Credo in pensioni giuste e spazio ai giovani italiani. ???? STOP FORNERO, SI' A QUOTA 100. Dopo 41 anni di contrib… -