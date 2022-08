Dodi Battaglia dimesso dopo tre giorni di ricovero in Puglia (Di martedì 16 agosto 2022) “Ciao a tutti, desidero ringraziare il Dottor Pepe e tutti i suoi collaboratori dell’ospedale San Pio di Castellaneta per avermi accolto con grande premura, per avermi curato con attenzione e professionalità esemplare. Grazie di cuore”. Questo il messaggio postato su Twitter con cui Dodi Battaglia, cantante e chitarrista dei Pooh, ha voluto ringraziare i medici del reparto di Chirurgia dell'ospedale “San Pio” di Castellaneta (Taranto) che lo hanno assistito dopo che l’artista ha accusato un piccolo problema di salute occorsogli mentre era in tournée in Basilicata. Battaglia è stato dimesso dopo tre giorni. Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 agosto 2022) “Ciao a tutti, desidero ringraziare il Dottor Pepe e tutti i suoi collaboratori dell’ospedale San Pio di Castellaneta per avermi accolto con grande premura, per avermi curato con attenzione e professionalità esemplare. Grazie di cuore”. Questo il messaggio postato su Twitter con cui, cantante e chitarrista dei Pooh, ha voluto ringraziare i medici del reparto di Chirurgia dell'ospedale “San Pio” di Castellaneta (Taranto) che lo hanno assistitoche l’artista ha accusato un piccolo problema di salute occorsogli mentre era in tournée in Basilicata.è statotre

