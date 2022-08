Disney Plus Basic: come funziona e quanto costa il nuovo abbonamento con pubblicità (Di martedì 16 agosto 2022) The Walt Disney Company introdurrà un nuovo tipo di abbonamento supportato dalla pubblicità. Il suo nome sarà Disney + Basic. Ecco tutti i dettagli sulla sottoscrizione che sarà offerta al fianco di quella tradizionale. Leggi anche: Disney Plus agosto 2022: quali sono le serie tv e i film aggiunti al catalogo Un nuovo abbonamento: ecco di cosa si tratta Sarà disponibile a partire dall’8 dicembre 2022 negli Stati Uniti. Al momento non sono stati resi noti sulla data di disponibilità in altri paesi, per i quali bisognerà attendere il 2023. Il prezzo sarà di 7,99 dollari la mese. Si tratta dello stesso prezzo richiesto attualmente per l’accesso al catalogo senza pubblicità. L’abbonamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) The WaltCompany introdurrà untipo disupportato dalla. Il suo nome sarà. Ecco tutti i dettagli sulla sottoscrizione che sarà offerta al fianco di quella tradizionale. Leggi anche:agosto 2022: quali sono le serie tv e i film aggiunti al catalogo Un: ecco di cosa si tratta Sarà disponibile a partire dall’8 dicembre 2022 negli Stati Uniti. Al momento non sono stati resi noti sulla data di disponibilità in altri paesi, per i quali bisognerà attendere il 2023. Il prezzo sarà di 7,99 dollari la mese. Si tratta dello stesso prezzo richiesto attualmente per l’accesso al catalogo senza. L’...

CorriereCitta : Disney Plus Basic: come funziona e quanto costa il nuovo abbonamento con pubblicità - lisameyerildra1 : Mia mamma che oggi mi dice che al mare potrò navigare in modo illimitato (Disney plus, Amazon prime, netflix) Ho sc… - callitwhatulike : Ma american horror stories 2 è già uscito su disney plus in italia?? - GiornalismoI : She-Hulk Stagione 1: quale data e ora di uscita di Netflix? Scopri tutto sull’uscita della Stagione 1 di She-Hulk… - CY_supporting11 : RT @cyfanpage_ita: La storia di Hasan Balaban, soprannominato Babalan 'uccello rapace' perché molto più grande e più forte dei suoi coetane… -