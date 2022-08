Discriminazione territoriale contro Napoli: Verona bastonato dal Giudice Sportivo (Di martedì 16 agosto 2022) Discriminazione territoriale Napoli. Mano pesante del Giudice Sportivo contro il Verona. Questa la sentenza per i fatti che sono avvenuti ieri al “Bentegodi”: una cifra complessiva di 15mila euro di ammenda per i cori di Discriminazione territoriale e per gli oggetti lanciati in campo. SENTENZA DEL Giudice Sportivo – Ammenda di 12mila euro all’Hellas Verona per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. – Ammenda di 3mila euro all’Hellas Verona per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco, ... Leggi su napolipiu (Di martedì 16 agosto 2022). Mano pesante delil. Questa la sentenza per i fatti che sono avvenuti ieri al “Bentegodi”: una cifra complessiva di 15mila euro di ammenda per i cori die per gli oggetti lanciati in campo. SENTENZA DEL– Ammenda di 12mila euro all’Hellasper avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matricenei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. – Ammenda di 3mila euro all’Hellasper avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco, ...

