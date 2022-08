Dionisi | «Stavamo chiudendo la Juve nella propria metà campo» – VIDEO

(Di martedì 16 agosto 2022) Alessioha mal digerito la sconfitta del suo Sassuolo contro lantus, rilasciando una dichiarazione in zona mista L’allenatore del Sassuolo Alessioè rammaricato della sconfitta dei suoi ragazzi contro lantus di Max Allegri. Queste le sue parole rilasciate a zona mista: LE PAROLE- «Più che deleterio, sicuramente ha abbassato l’intensità del nostro gioco, ha tolto un po’ di pressione allae le ha permesso di riorganizzarsi perché laloro. Peccato non essere passati in vantaggio perché quello era il nostro obiettivo visto quello chefacendo ed eravamo riusciti a fare. Dopo non è che siamo calati, la...

infoitsport : Dionisi: «Stavamo chiudendo la Juve, peccato non aver...» - junews24com : Dionisi: «Stavamo chiudendo la Juve nella sua metà campo, peccato non aver segnato» - VIDEO -… -

Juventus News 24

In più Alessioera all'esordio in questa massima serie e la squadra a disposizione era ... perché finalmente è arrivato il momento cheaspettando e per i risultati di Serie A si può ...... Leali; Salvi, Bellusci, Botteghin, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Ricci;, Bidaoui. ... Adesso comunque è arrivato il momento cheaspettando: mettiamoci comodi e lasciamo che a ... Dionisi: «Stavamo chiudendo la Juve, peccato non aver...» - VIDEO L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi è rammaricato della sconfitta dei suoi ragazzi ... ha tolto un po’ di pressione alla Juve e le ha permesso di riorganizzarsi perché la stavamo chiudendo nella ...Ai microfoni di Dazn, ha parlato Alessio Dionisi dopo la sconfitta del suo Sassuolo per 3-0 in casa della Juve. Abbiamo sbagliato tanto, certo meglio sbagliare per giocare.'. . SCONFITTA - 'Il risulta ...