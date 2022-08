Diana Del Bufalo, la foto in piscina scatena i fan | Pazzesca (Di martedì 16 agosto 2022) La foto di Diana Del Bufalo ha lasciato i fan senza fiato: l’avete vista in piscina? Pazzesca, guardate come si è mostrata. L’ex star di Amici continua ad avere tutti gli occhi puntati su di sé. Questa volta l’artista si è mostrata in una veste del tutto inedita, avete visto di che cosa si tratta? L'articolo Diana Del Bufalo, la foto in piscina scatena i fan Pazzesca chemusica.it. Leggi su chemusica (Di martedì 16 agosto 2022) LadiDelha lasciato i fan senza fiato: l’avete vista in, guardate come si è mostrata. L’ex star di Amici continua ad avere tutti gli occhi puntati su di sé. Questa volta l’artista si è mostrata in una veste del tutto inedita, avete visto di che cosa si tratta? L'articoloDel, laini fanchemusica.it.

Cosmopolitan_IT : Il duca di Cambridge ha raccontato spesso degli scherzi e dei doni che sua madre Diana faceva a lui e al fratello H… - biondox : @Atoslab l'evento in foto non era elettorale, era la riapertura del Diana, anche lui era a mangiare :) - scetticosutodo : Cercasi persona con la quale vedere i documentari su Lady Diana e piangere insieme mentre mangiamo i panini del Mc - angy_seanights : si perché i giovani tendono a uscire la sera e tornare alle sei/sette di mattina a casa, non so neanche bene in cos… - angy_seanights : comunque questo penso sia stato l'ultimo anno in cui avevo la possibilità di partecipare alla diana (tradizione del… -