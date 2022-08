Di Marzio: “Ndombele al Napoli accordo blindato. Fabian al Psg” (Di martedì 16 agosto 2022) Ultime notizie di calciomercato di Gianluca Di Marzio di Sky: il Napoli ha l’accordo per Tanguy Ndombele del Tottenham. Oramai manca veramente pochissimo per vedere il centrocampista francese in maglia azzurra. Sostanzialmente si deve attendere che si liberi Fabian Ruiz e vada al Psg. La buona notizia per i tifosi del Napoli è che il club parigino sembra voler chiudere lo stesso l’operazione con il Napoli, anche se non dovesse cedere Paredes alla Juve. Questo gioco di incastri si è bloccato in serata quando Rabiot ha chiesto 9 milioni di euro di ingaggio al Manchester United ed una ricca commissione alla madre di 10 milioni di euro. Praticamente la stessa che proprio i bianconeri hanno riconosciuto alla manager del centrocampista francese quando lo presero a parametro ... Leggi su napolipiu (Di martedì 16 agosto 2022) Ultime notizie di calciomercato di Gianluca Didi Sky: ilha l’per Tanguydel Tottenham. Oramai manca veramente pochissimo per vedere il centrocampista francese in maglia azzurra. Sostanzialmente si deve attendere che si liberiRuiz e vada al Psg. La buona notizia per i tifosi delè che il club parigino sembra voler chiudere lo stesso l’operazione con il, anche se non dovesse cedere Paredes alla Juve. Questo gioco di incastri si è bloccato in serata quando Rabiot ha chiesto 9 milioni di euro di ingaggio al Manchester United ed una ricca commissione alla madre di 10 milioni di euro. Praticamente la stessa che proprio i bianconeri hanno riconosciuto alla manager del centrocampista francese quando lo presero a parametro ...

