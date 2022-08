Di che cosa parla lo «studio choc» sulle presunte alterazioni del sangue nei vaccinati Covid-19 (Di martedì 16 agosto 2022) Diverse sono state le critiche nei confronti di un articolo del quotidiano La Verità particolarmente condiviso negli ambienti No vax. «Abbiamo trovato alterazioni nel sangue di chi è vaccinato. Mai visti in passato mutamenti di tale entità, con questa costanza e persistenza», hanno affermato gli autori intervistati da La Verità. Lo studio vorrebbe dimostrare che i vaccini a mRNA contro il nuovo Coronavirus provochino pericolosi coaguli nei pazienti. Per chi ha fretta: La rivista citata da La Verità non ha effettuato alcuna verifica scientifica (peer-review). Il lavoro dei tre medici è stato recentemente pubblicato in una nota rivista vicina alle posizioni No vax collegata a un’italiana nota negli ambienti: Antonietta Gatti. Non abbiamo riferimenti al cieco e al controllo durante lo svolgimento delle misurazioni. Le analisi sono ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022) Diverse sono state le critiche nei confronti di un articolo del quotidiano La Verità particolarmente condiviso negli ambienti No vax. «Abbiamo trovatoneldi chi è vaccinato. Mai visti in passato mutamenti di tale entità, con questa costanza e persistenza», hanno affermato gli autori intervistati da La Verità. Lovorrebbe dimostrare che i vaccini a mRNA contro il nuovo Coronavirus provochino pericolosi coaguli nei pazienti. Per chi ha fretta: La rivista citata da La Verità non ha effettuato alcuna verifica scientifica (peer-review). Il lavoro dei tre medici è stato recentemente pubblicato in una nota rivista vicina alle posizioni No vax collegata a un’italiana nota negli ambienti: Antonietta Gatti. Non abbiamo riferimenti al cieco e al controllo durante lo svolgimento delle misurazioni. Le analisi sono ...

