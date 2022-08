'Depay, il Barcellona vuole la plusvalenza: in arrivo l'incontro decisivo' (Di martedì 16 agosto 2022) Memphis Depay e Leandro Paredes . La coda del mercato della Juventus ruota attorno a questi due nomi, posti in rigoroso ordine alfabetico, che potrebbe però coincidere con quello di approdo a ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 agosto 2022) Memphise Leandro Paredes . La coda del mercato della Juventus ruota attorno a questi due nomi, posti in rigoroso ordine alfabetico, che potrebbe però coincidere con quello di approdo a ...

TuttoMercatoWeb : La Juve e Depay: ore decisive. L'olandese conta di risolvere col Barcellona già oggi - GiovaAlbanese : #Kostic è atteso a Torino domani mattina. #Juventus attiva anche oggi sul fronte #Depay, che però deve prima libera… - _Morik92_ : Il #Barcellona lavora per liberare a zero #Depay con la 'carta de libertad'. La #Juve ha aperto a questa ipotesi in… - sportli26181512 : 'Depay, il Barcellona vuole la plusvalenza: in arrivo l'incontro decisivo': Secondo la stampa catalana l'attaccante… - zazoomblog : Corriere dello Sport – “Depay il Barcellona vuole la plusvalenza: in arrivo l’incontro decisivo” - #Corriere… -