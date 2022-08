Demi Moore ha svelato il segreto dei suoi capelli iconici (Di martedì 16 agosto 2022) Resa famosa dal film “Ghost”, Demi Moore è diventata una delle attrici di Hollywood più apprezzate per la sua bravura e per la capacità di trasformarsi in base ai personaggi che interpretava. Nelle sue metamorfosi ha sempre potuto fare affidamento sui capelli: indimenticabile il bowl cut sfoggiato nel film in cui ha recitato al fianco di Patrick Swayze o il taglio rasato adottato per calarsi nei panni del Soldato Jane. La scelta di Demi Moore A differenza di quanto fatto nel passato, ora Demi Moore alla soglia dei 60 anni (il prossimo novembre) ha deciso di adottare una chioma lunga e morbida. Sì, perché chi lo ha detto che una donna matura non può portare i capelli lunghi? L’attrice americana ha dichiarato di non accettare questa regola non scritta e ... Leggi su dilei (Di martedì 16 agosto 2022) Resa famosa dal film “Ghost”,è diventata una delle attrici di Hollywood più apprezzate per la sua bravura e per la capacità di trasformarsi in base ai personaggi che interpretava. Nelle sue metamorfosi ha sempre potuto fare affidamento sui: indimenticabile il bowl cut sfoggiato nel film in cui ha recitato al fianco di Patrick Swayze o il taglio rasato adottato per calarsi nei panni del Soldato Jane. La scelta diA differenza di quanto fatto nel passato, oraalla soglia dei 60 anni (il prossimo novembre) ha deciso di adottare una chioma lunga e morbida. Sì, perché chi lo ha detto che una donna matura non può portare ilunghi? L’attrice americana ha dichiarato di non accettare questa regola non scritta e ...

