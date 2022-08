Danilo Iervolino non si candiderà con Forza Italia: «Penso solo alla Salernitana» (Di martedì 16 agosto 2022) Danilo Iervolino non si candiderà alle prossime elezioni. Nelle ultime ore erano circolate indiscrezioni che lo volevano nella lista di Forza Italia a Salerno. A smentire è lo stesso presidente della Salernitana. «Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni politiche», scrive l’imprenditore in un post su Facebook, «posso ringraziare chi ci ha pensato, ma voglio precisare che il fatto è totalmente infondato». Il 44enne, fondatore dell’università online UniPegaso, rassicura i tifosi campani dicendo che la sua «unica e vera aspirazione» è quella di «essere il più benvoluto presidente» della squadra di calcio di Salerno. su Open Leggi anche: Elezioni, Gina Lollobrigida spiega la sua candidatura: «L’Italia sta messa male. Voglio fare ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022)non sialle prossime elezioni. Nelle ultime ore erano circolate indiscrezioni che lo volevano nella lista dia Salerno. A smentire è lo stesso presidente della. «Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni politiche», scrive l’imprenditore in un post su Facebook, «posso ringraziare chi ci ha pensato, ma voglio precisare che il fatto è totalmente infondato». Il 44enne, fondatore dell’università online UniPegaso, rassicura i tifosi campani dicendo che la sua «unica e vera aspirazione» è quella di «essere il più benvoluto presidente» della squadra di calcio di Salerno. su Open Leggi anche: Elezioni, Gina Lollobrigida spiega la sua candidatura: «L’sta messa male. Voglio fare ...

