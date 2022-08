Dalla Francia – Gli incastri giusti: Paredes-Juve ci siamo, Fabian al Psg, via libera per Ndombele (Di martedì 16 agosto 2022) La crisi economica del calcio e non solo, spinge a scelte estremamente oculate anche nelle grandi società, basti pensare che l’Inter sta per cedere Casadei al Chelsea in nome del bilancio, nonostante sia un grande prospetto per il futuro. In casa Psg non c’è bisogno di fare molti conti, ma alla Juve si. Ecco perché per chiudere una trattativa serve tempo, poiché tutti gli incastri devono andare al posto giusto. Dalla Francia, però, fanno sapere che Paredes alla Juve è vicinissimo, questo sblocca l’arrivo di Fabian Ruiz al Psg e di conseguenza Ndombele al Napoli. I media francesi fanno sapere che Juve e Psg hanno trovato l’intesa per un prestito di Paredes, formula molto gradita ai bianconeri. La stessa con cui il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 16 agosto 2022) La crisi economica del calcio e non solo, spinge a scelte estremamente oculate anche nelle grandi società, basti pensare che l’Inter sta per cedere Casadei al Chelsea in nome del bilancio, nonostante sia un grande prospetto per il futuro. In casa Psg non c’è bisogno di fare molti conti, ma allasi. Ecco perché per chiudere una trattativa serve tempo, poiché tutti glidevono andare al posto giusto., però, fanno sapere cheallaè vicinissimo, questo sblocca l’arrivo diRuiz al Psg e di conseguenzaal Napoli. I media francesi fanno sapere chee Psg hanno trovato l’intesa per un prestito di, formula molto gradita ai bianconeri. La stessa con cui il ...

