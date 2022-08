Dal Pd ai 5S: gli esclusi (o autoesclusi) e le new entry. Fuori Lotti. Conte candida i magistrati Cafiero De Raho e Scarpinato (Di martedì 16 agosto 2022) Si è vociferato su Stefano Ceccanti candidato al proporzionale in Toscana al quarto posto, dicono fonti dem, subito smentito però dal diretto interessato: Leggo con stupore dalle agenzie che sarei ... Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 16 agosto 2022) Si è vociferato su Stefano Ceccantito al proporzionale in Toscana al quarto posto, dicono fonti dem, subito smentito però dal diretto interessato: Leggo con stupore dalle agenzie che sarei ...

matteosalvinimi : Salta i tornelli e insulta il personale della metro… che signore! Una presa in giro per gli italiani e i tanti imm… - AlbertoBagnai : #Credo che praticamente in qualsiasi settore gli esperti che noi chiamavamo piddini e i giornali chiamavano autorev… - AndreaVenanzoni : Gli (strumentalmente e fittiziamente) scandalizzati dall'uomo solo al comando che verrebbe prodotto dal presidenzia… - maurosalza : A quando gli indennizzi? Siete ancora convinti di aumentare i prezzi dal 1° novembre? #DAZN @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA - CarlaGommy : RT @giuliocavalli: Questo trucco di chiamare gli ex renziani del PD 'riformisti' è una roba da sbellicarsi dal ridere. Non sarebbe più uti… -