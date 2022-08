"Da qui all'eternità": alle Hawaii s'intrecciano i drammi alcuni militari (Di martedì 16 agosto 2022) DA QUI All'ETERNITA' 2000 ore 20.55 Con Burt Lancaster, Montgomery Clift e Frank Sinatra. Regia di Fred Zinnemann. Produzione USA 1953. Durata: 2 ore LA TRAMA In una caserma alle Hawaii alla vigilia della guerra s'intrecciano i drammi alcuni militari. Un sergente che va a letto colla moglie del capitano. Un soldato che mandato in un campo di punizione viene ucciso a botte. Un commilitone lo vendica. Poi arriva l'attacco giapponese a Pearl Harbor che cambia i destini di tutti. PERCHE' VEDERLO perchè è uno dei grandi film americani degli anni 50. Venne sommerso di Oscar, uno dei quali andò a Sinatra che riuscì a ridare impulso a una carriera che sembrava avviata al declino. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) DA QUI All'ETERNITA' 2000 ore 20.55 Con Burt Lancaster, Montgomery Clift e Frank Sinatra. Regia di Fred Zinnemann. Produzione USA 1953. Durata: 2 ore LA TRAMA In una casermaHawaii alla vigilia della guerra s'. Un sergente che va a letto colla moglie del capitano. Un soldato che mandato in un campo di punizione viene ucciso a botte. Un commilitone lo vendica. Poi arriva l'attacco giapponese a Pearl Harbor che cambia i destini di tutti. PERCHE' VEDERLO perchè è uno dei grandi film americani degli anni 50. Venne sommerso di Oscar, uno dei quali andò a Sinatra che riuscì a ridare impulso a una carriera che sembrava avviata al declino.

matteosalvinimi : 42 “giorni all’alba”. Un #Credo quotidiano per elencare, da qui al 25 settembre, gli obiettivi della Lega. Oggi, si… - Azione_it : In una campagna elettorale di promesse irrealizzabili, bonus e mancette, il nostro punto fermo è il PNRR. Si ripart… - ilpost : Oltre ai residenti all'estero, può votare anche chi si trova temporaneamente fuori dall'Italia per studio o lavoro:… - aureliano_il : @FusatoRiccardo Poi stiamo qui a commentare un 2-1 all’ultimo secondo. Partita che senza condizionamenti finiva 4-1 facile. - anto_galli4 : RT @MatteoDurante12: In attesa di comunicazioni ufficiali relative all' ostracismo dal lavoro. Io sono qui. Non ho commesso alcun reato, er… -