"Da mesi state dicendo che...". L'affondo di Crosetto, contro chi lancia il siluro | Guarda (Di martedì 16 agosto 2022) "Record del debito pubblico. Eppure state dicendo da mesi che stava calando…": con un semplice tweet Guido Crosetto lancia un attacco mirato al governo Draghi e alla sinistra, che ha sempre elogiato il lavoro dell'esecutivo guidato dal banchiere. Quello dell'imprenditore è un commento sui nuovi dati pubblicati da Bankitalia. Proprio oggi infatti la Banca d'Italia ha pubblicato il report aggiornato sul debito pubblico italiano. Stando al rapporto, come spiegato dal Tempo, a giugno il debito è aumentato di 11,2 miliardi rispetto al mese precedente, raggiungendo la cifra di 2.766,4 miliardi. Cosa ha provocato questo andamento? Ci sarebbero stati diversi fattori, come l'incremento delle disponibilità liquide del Tesoro, ma anche la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) "Record del debito pubblico. Eppuredache stava calando…": con un semplice tweet Guidoun attacco mirato al governo Draghi e alla sinistra, che ha sempre elogiato il lavoro dell'esecutivo guidato dal banchiere. Quello dell'imprenditore è un commento sui nuovi dati pubblicati da Bankitalia. Proprio oggi infatti la Banca d'Italia ha pubblicato il report aggiornato sul debito pubblico italiano. Stando al rapporto, come spiegato dal Tempo, a giugno il debito è aumentato di 11,2 miliardi rispetto al mese precedente, raggiungendo la cifra di 2.766,4 miliardi. Cosa ha provocato questo andamento? Ci sarebbero stati diversi fattori, come l'incremento delle disponibilità liquide del Tesoro, ma anche la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la ...

Agenzia_Ansa : In un anno, tra il primo agosto 2021 e il 31 luglio 2022, sono state uccise in Italia 125 donne, in aumento rispett… - mimmoalba1 : RT @GuidoCrosetto: Record del debito pubblico. Eppure state dicendo da mesi che stava calando… - MariTermi : RT @GuidoCrosetto: Record del debito pubblico. Eppure state dicendo da mesi che stava calando… - LaPinky72 : RT @GuidoCrosetto: Record del debito pubblico. Eppure state dicendo da mesi che stava calando… - Cate1081 : @NonSoloJuve Ahaha davvero! Io invece come ero sicura che saltasse Artur così salterà pure rabiotta, ma poi xké dev… -

L'Italia chiude in bellezza gli Europei di ciclismo su pista: nel Madison oro per Rachele Barbieri e Silvia Zanardi ...convinte di poter fare la gara - dice invece Silvia Zanardi - ma sinceramente non siamo state certe ... "Non smetterò mai di ringraziare il ct Marco Villa che in questi mesi mi ha dato fiducia - le sue ... Marmolada, grossa frana a Punta Uomo: nessun escursionista coinvolto Sono state subito attivate le procedure di verifica con l'allerta in prima battuta delle squadre ... Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito ... Liberoquotidiano.it ...convinte di poter fare la gara - dice invece Silvia Zanardi - ma sinceramente non siamocerte ... "Non smetterò mai di ringraziare il ct Marco Villa che in questimi ha dato fiducia - le sue ...Sonosubito attivate le procedure di verifica con l'allerta in prima battuta delle squadre ... Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3Attiva Ora Tutti i contenuti del sito ... Guido Crosetto, l'affondo contro Draghi: "Da mesi state dicendo che..."