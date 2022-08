Cristiano Ronaldo, non era mai successo prima: la notizia (Di martedì 16 agosto 2022) Cristiano Ronaldo sta vivendo, forse, il periodo più difficile della sua carriera: quest’anno non giocherà la Champions League e alcuni suoi atteggiamenti stanno dividendo lo spogliatoio. Ad inizio estate aveva fatto capire chiaramente la volontà di lasciare lo United, ma nessuna squadra è sembrata disposta ad acquistarlo. L’ingaggio da oltre venti milioni per un giocatore di 37 anni fa paura a tutti. I rapporti con Ten Hag e la squadra sembravano sistemati, ma tutto è precipitato durante l’amichevole con il Rayo Vallecano: CR7 ha lasciato lo stadio prima della fine del match e tifosi, opinione pubblica e allenatore si sono espressi contrari a questa scelta. Ronaldo United L’inizio della Premier non ha sciolto le tensioni: i Red Devils hanno perso i primi due match contro Brighton e Brentford. Per la ... Leggi su rompipallone (Di martedì 16 agosto 2022)sta vivendo, forse, il periodo più difficile della sua carriera: quest’anno non giocherà la Champions League e alcuni suoi atteggiamenti stanno dividendo lo spogliatoio. Ad inizio estate aveva fatto capire chiaramente la volontà di lasciare lo United, ma nessuna squadra è sembrata disposta ad acquistarlo. L’ingaggio da oltre venti milioni per un giocatore di 37 anni fa paura a tutti. I rapporti con Ten Hag e la squadra sembravano sistemati, ma tutto è precipitato durante l’amichevole con il Rayo Vallecano: CR7 ha lasciato lo stadiodella fine del match e tifosi, opinione pubblica e allenatore si sono espressi contrari a questa scelta.United L’inizio della Premier non ha sciolto le tensioni: i Red Devils hanno perso i primi due match contro Brighton e Brentford. Per la ...

