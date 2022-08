Crisi energetica, faremo davvero la doccia fredda? Sul web spopolano i meme, ma l’esperto assicura: “Ci sono vantaggi per la salute” (Di martedì 16 agosto 2022) Per ora la doccia fredda è soltanto un meme. La protagonista del film Psyco di Hitchcock fa una smorfia di terrore dietro la tenda bianca. Lo shock. Non è arrivato l’assassino ma un getto d’acqua ghiacciata. “Perché vuoi risparmiare?”, la scritta. Altro meme: “Voglio l’embargo per tutti i beni russi!”, l’espressione del ragazzo è soddisfatta. Ma dopo la triste scoperta la soddisfazione diventa subito panico: “Ah, dovrei fare la doccia fredda?”. Il risparmio di acqua calda, in risposta al contenimento dei consumi energetici, potrebbe diventare reale fra pochi mesi. È fra le misure più temute dai cittadini. In caso di austerity del Paese per il taglio dei flussi di gas dalla Russia. Nel piano di emergenza del governo si parla di riscaldamento più basso di due gradi, di contenimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Per ora laè soltanto un. La protagonista del film Psyco di Hitchcock fa una smorfia di terrore dietro la tenda bianca. Lo shock. Non è arrivato l’assassino ma un getto d’acqua ghiacciata. “Perché vuoi risparmiare?”, la scritta. Altro: “Voglio l’embargo per tutti i beni russi!”, l’espressione del ragazzo è soddisfatta. Ma dopo la triste scoperta la soddisfazione diventa subito panico: “Ah, dovrei fare la?”. Il risparmio di acqua calda, in risposta al contenimento dei consumi energetici, potrebbe diventare reale fra pochi mesi. È fra le misure più temute dai cittadini. In caso di austerity del Paese per il taglio dei flussi di gas dalla Russia. Nel piano di emergenza del governo si parla di riscaldamento più basso di due gradi, di contenimento ...

