Crepet: "I social moriranno per consunzione, i giovani si stanno annoiando" (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - “Certo, tutto quello che si ripropone senza grande sforzo intellettuale viene a noia. Perché poi non è che l'innovazione di per sé sia godevole e persistente. Può essere godevole ma istantanea, perciò effimera, non durevole”, dice in questa conversazione con l'Agi il professor Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, scrittore e divulgatore In un capitolo del suo ultimo libro “Lezioni di sogni” (Mondadori, € 19,50) nel capitolo “Le conseguenzew della noia”, Crepet sostiene una tesi da approfondire: “Una componente del mondo giovanile, costretta all'isolamento e con l'unico strumento che le abbiamo consegnato - la tecnologia digitale - sta dicendo, per ora soltanto in forma embrionale, che il mondo iper-connesso ed emotivamente anoressico li sta annoiando e inizia a reagire in modo significativamente diverso”, ... Leggi su agi (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - “Certo, tutto quello che si ripropone senza grande sforzo intellettuale viene a noia. Perché poi non è che l'innovazione di per sé sia godevole e persistente. Può essere godevole ma istantanea, perciò effimera, non durevole”, dice in questa conversazione con l'Agi il professor Paolo, psichiatra, sociologo, scrittore e divulgatore In un capitolo del suo ultimo libro “Lezioni di sogni” (Mondadori, € 19,50) nel capitolo “Le conseguenzew della noia”,sostiene una tesi da approfondire: “Una componente del mondole, costretta all'isolamento e con l'unico strumento che le abbiamo consegnato - la tecnologia digitale - sta dicendo, per ora soltanto in forma embrionale, che il mondo iper-connesso ed emotivamente anoressico li stae inizia a reagire in modo significativamente diverso”, ...

