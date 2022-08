Covid Toscana | 1 solo morto donna 76 anni | 223 nuovi contagi | oggi 16 agosto

infoitinterno : Covid Toscana, i dati del 15 agosto: 341 nuovi casi, tasso di positività al 68,1% - infoitinterno : Covid Toscana, i dati del 16 agosto: contagi, ricoveri e decessi - infoitinterno : Covid oggi Toscana, 223 contagi e 1 morto: bollettino 16 agosto - BinaryOptionEU : RT 'Covid oggi Toscana, 223 contagi e 1 morto: bollettino 16 agosto - venti4ore : Covid oggi Toscana, 223 contagi e 1 morto bollettino 16 agosto -

Sempre insaranno capolista nei collegi per la Camera Laura Boldrini e Simona Bonafè. La ... Crisanti è diventato noto durante le prime ondate di- 19 ed è stato per alcuni mesi ...Coronavirus in: isolamenti, ricoveri e guarigioni Complessivamente, 83.779 persone sono in ... Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientioggi sono complessivamente 448 (3 ...Perugia, 16 agosto 2022 - Scendono ancora i ricoverati Covid in Umbria, ora 187, tre in meno di lunedì, con un solo paziente nelle rianimazioni, dato stabile. Lo si ricava dai dati sul sito della Regi ...In Toscana sono 1.361.089 i casi di positività al Coronavirus, 223 in più rispetto a ieri, 51 confermati con tampone molecolare e 172 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispe ...