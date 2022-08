Covid, Sileri: “Il peggio è passato, no alle mascherine a scuola. Servirà ampia vaccinazione degli over 60” (Di martedì 16 agosto 2022) "Il peggio è passato. Una nuova ondata di Covid-19 in autunno è probabile, ma non credo che dovremo ricorrere alle misure del passato. Non credo che bisognerà tenere le mascherine a scuola. Quello che Servirà è un'ampia vaccinazione degli over 60, auspicabilmente con un vaccino aggiornato". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 agosto 2022) "Il. Una nuova ondata di-19 in autunno è probabile, ma non credo che dovremo ricorreremisure del. Non credo che bisognerà tenere le. Quello cheè un'60, auspicabilmente con un vaccino aggiornato". L'articolo .

orizzontescuola : Covid, Sileri: “Il peggio è passato, no alle mascherine a scuola. Servirà ampia vaccinazione degli over 60” - LocalPage3 : Covid Italia, Sileri: 'Il peggio è passato, no mascherine a scuola' - fisco24_info : Covid Italia, Sileri: 'Il peggio è passato, no mascherine a scuola': (Adnkronos) - 'Nuova ondata in autunno è proba… - italiaserait : Covid Italia, Sileri: “Il peggio è passato, no mascherine a scuola” - Te_Ti_2020 : @La7tv @GP_ArieteRosso Perché con elevati #Decessi #Covid E ultime evidenze Positività #Covid #QuartaDose President… -