Covid oggi Italia, 8.944 contagi e 70 morti: bollettino 16 agosto (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 8.944 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 70 morti. Da ieri i tamponi processati sono stati 63. 549 con un tasso di positività al 14%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 299 in totale e due in meno di ieri, mentre salgono i ricoveri pari a 7.544 in totale, 40 in più rispetto a ieri. LAZIO – Sono 614 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 16 agosto 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della Regione. Registrati 5 morti. I casi a Roma città sono a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 8.944 i nuovida Coronavirus in, 162022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 70. Da ieri i tamponi processati sono stati 63. 549 con un tasso di positività al 14%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 299 in totale e due in meno di ieri, mentre salgono i ricoveri pari a 7.544 in totale, 40 in più rispetto a ieri. LAZIO – Sono 614 ida coronavirus nel Lazio, 162022, secondo numeri e datideldella Regione. Registrati 5. I casi a Roma città sono a ...

