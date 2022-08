(Di martedì 16 agosto 2022) Calano le persone in terapia intensiva (-2), in salita quelle nei reparti ordinari (+40). I tamponi effettuati sono 63.549. Galli: "Numeri bassi? Cautela, banco di prova rientro da vacanze". Il Ceo di Pfizer Bourla positivo: si cura con Paxlovid, la pillola prodotta dalla sua stessa azienda. Positiva anche la first lady statunitense Jill Biden

La procedura potrà spiegare l'elevata trasmissibilità di tale variante e prevedere gli effetti di possibili nuove variantisulle difese immunitarie già sviluppate. "Il lavoro svolto ha ...Ricciardi: "Quarta dose agli over 60 subito, a ottobre agli over 50", perché Omicron ora contagia anche i bambini, con la stessa velocità degli adulti L'ultimo mistero del: i contagi ... Covid, news oggi. Bollettino: 8.944 nuovi casi e 70 morti. Tasso positività al 14%. LIVE (ANSA) - ROMA, 16 AGO - Sono 8.944 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 9.894. Le vittime sono 70, in aumento ris ...(Adnkronos) – Sono 8.944 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero d ...