Covid Italia | Galli | “Numeri bassi? Cautela | primo banco di prova rientro da vacanze”

(Adnkronos) – "Meglio essere ancora cauti, la situazione internazionale è ancora fluida. Abbiamo paesi con una situazione epidemiologica del Covid buona ma altri dove ancora non è così. Per questo, senza essere sempre su posizioni troppe pessimiste, predico ancora la cautela anche in previsione dei primi banchi di prova, ad esempio il ritorno dalle vacanze e poi la ripresa delle attività e il rientro a scuola. Forse quest'ultima fase da tenere molto controllo". Così all'Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, commenta i dati dell'ultimo bollettino Covid di ieri con 9.894 nuovi contagi da coronavirus in Italia e 42 decessi. "Questo è il momento di aspettare e capire anche come evolverà l'ultima ...

