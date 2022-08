Covid, in Lombardia 13 decessi e 783 nuovi positivi: 71 a Bergamo (Di martedì 16 agosto 2022) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 7.817 tamponi effettuati, sono 783 i nuovi positivi (10%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 7.817, totale complessivo: 40.481.660 – i nuovi casi positivi: 783 – in terapia intensiva: 30 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 917 (+12) – i decessi, totale complessivo: 41.987 (+13) I nuovi casi per provincia: Milano: 185 di cui 89 a Milano città; Bergamo: 71; Brescia: 150; Como: 32; Cremona: 27; Lecco: 14; Lodi: 15; Mantova: 44; Monza e Brianza: 74; Pavia: 49; Sondrio: 15; Varese: 58. Leggi su bergamonews (Di martedì 16 agosto 2022) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 7.817 tamponi effettuati, sono 783 i(10%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 7.817, totale complessivo: 40.481.660 – icasi: 783 – in terapia intensiva: 30 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 917 (+12) – i, totale complessivo: 41.987 (+13) Icasi per provincia: Milano: 185 di cui 89 a Milano città;: 71; Brescia: 150; Como: 32; Cremona: 27; Lecco: 14; Lodi: 15; Mantova: 44; Monza e Brianza: 74; Pavia: 49; Sondrio: 15; Varese: 58.

PRevelchione : @Hawkingforever @ettoreb74 @TommasoCurzio @massimogrossi2 @UmberHouse un aiutone. 120 uomini. 32 tra medicine param… - SkyTG24 : #Covid19 #Lombardia, 783 casi: tasso di positività al 10 per cento - infoitinterno : COVID. I DATI DI MARTEDÌ 16 AGOSTO IN LOMBARDIA. EFFETTUATI 7.817 TAMPONI, I POSITIVI SONO 783 (10%) - ilSaronno : Covid, aumentano i ricoveri ospedalieri in Lombardia. Nel Varesotto poco più di 50 casi - ilSaronno : Covid, in Lombardia positività al 10 per cento. 164 nuovi casi fra Varese, Como e Brianza -