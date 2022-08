Covid | il bollettino di oggi 16 Agosto 2022

SkyTG24 : Covid #Piemonte, il bollettino: 568 casi. Tasso di positività al 9,8% - infoitinterno : Bollettino Covid, oggi in Italia 8.944 contagi e 70 morti per Coronavirus - infoitinterno : Covid in Italia, il bollettino di oggi 16 agosto: 8 - infoitinterno : Covid Italia, il bollettino del 16 agosto 2022: 8 - infoitinterno : Bollettino Covid 16 agosto: calano i casi, crescono i decessi -

Ildel ministero della Salute di oggi martedì 16 agosto indica che nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 8.944 nuovi contagi (ieri 9.894), che portano il totale dall'inizio della ...Sono 8.944 i nuovi casi di- 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 9.894 di ieri, per un ... È quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute sulla ...(Adnkronos) - Sono 695 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 16 agosto 2022, con i dati della ...(Adnkronos) - Sono 8.944 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - ...