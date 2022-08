Covid (bollettino 16 agosto), 8.944 nuovi casi e 70 i decessi in Italia (Di martedì 16 agosto 2022) Sono 8.944 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 9.894) e 70 i decessi (ieri 42) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 174.172 vittime da inizio pandemia. Sono 854.023 (-13.041 rispetto a ieri) le persone attualmente positive e sono 21.912 quelle guarite/dimesse in un giorno.È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 63.549, con un tasso di positività, ieri pari al 15,4%, che oggi è in calo al 14%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione del numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono 2 in meno rispetto a ieri per un totale di 299, ed un aumento del numero di quelli ricoverati nei reparti ordinari, 40 in più rispetto a ieri ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 agosto 2022) Sono 8.944 idi positività al-19 (ieri 9.894) e 70 i(ieri 42) registrati innelle ultime 24 ore, per un totale di 174.172 vittime da inizio pandemia. Sono 854.023 (-13.041 rispetto a ieri) le persone attualmente positive e sono 21.912 quelle guarite/dimesse in un giorno.È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 63.549, con un tasso di positività, ieri pari al 15,4%, che oggi è in calo al 14%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione del numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono 2 in meno rispetto a ieri per un totale di 299, ed un aumento del numero di quelli ricoverati nei reparti ordinari, 40 in più rispetto a ieri ...

