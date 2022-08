Cosa sappiamo sul disco jazz di Piero Angela

Leggi su optimagazine

(Di martedì 16 agosto 2022) Undiarriverà, probabilmente, molto presto. Non tutti sanno che, poco prima di morire,ha lavorato ad un album di musica: è stato comunicato dal figlio Albertoin occasione del toccanterso nella camera ardente in Campidoglio. Non solo la passione per la scienza e per la divulgazione, anche quella per la musica.si poneva domande e non aveva paura di incitare tutti a porle e a cercare – pretendere – risposte. Era quello che faceva nella sua vita, lo ha fatto per 93 anni con i suoi programmi di divulgazione scientifica e culturale. Si poneva quesiti per i quali cercava incessantemente risposte, poi le trasmetteva – con un linguaggio semplice e alla ...