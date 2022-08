Coronavirus, i dati – 8.944 nuovi contagi: il tasso di positività cala al 14%. Altre 70 vittime (Di martedì 16 agosto 2022) calano ancora, come di consueto dopo le giornate festive, i nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 8.944 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, contro le 9.894 di ieri. dati che si legano a un numero sostanzialmente stabile di tamponi effettuati: 63.549 nell’ultima giornata, contro i 64.106 della giornata precedente. Questo fa scendere sensibilmente il tasso di positività che passa così dal 15,4% al 14%. Aumenta, invece, il numero delle vittime che passa dalle 42 di ieri alle 70 di oggi. cala leggermente il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva che passano dalle 301 di ieri alle 299 di oggi, con 18 ingressi giornalieri. Trend ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022)no ancora, come di consueto dopo le giornate festive, idain Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 8.944 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, contro le 9.894 di ieri.che si legano a un numero sostanzialmente stabile di tamponi effettuati: 63.549 nell’ultima giornata, contro i 64.106 della giornata precedente. Questo fa scendere sensibilmente ildiche passa così dal 15,4% al 14%. Aumenta, invece, il numero delleche passa dalle 42 di ieri alle 70 di oggi.leggermente il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva che passano dalle 301 di ieri alle 299 di oggi, con 18 ingressi giornalieri. Trend ...

fattoquotidiano : Coronavirus, i dati – 8.944 nuovi contagi: il tasso di positività cala al 14%. Altre 70 vittime - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA TASSO D’INCIDENZA NUOVAMENTE IN CALO Torna a calare, in Campania, il tasso di incidenza. S… - fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #16agosto - ApuntoM : dati #COVID19 ultime 24h provincia di Trento: 1 #positivi su 46 #tamponi, 104 su 709 #testrapidi. 1 morto da… - telecitynews24 : ??CORONAVIRUS: IN PIEMONTE 568 NUOVI CASI E 3 DECESSI?? I dati aggiornati?? #coronavirus #piemonte #telecitynews24… -