“Controcorrente” si allunga con uno speciale | anticipazioni di martedì 16 agosto

361_magazine : - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Questa sera su #Retequattro @Controcorrentv condotto da @gentilivero, si allunga in prima serata con uno speciale per a… - _PuntoZip_ : Rete 4 – Questa sera “CONTROCORRENTE” si allunga con uno speciale – Tra gli ospiti: G. Cuperlo, G.M. Centinaio, V.… - QuiMediaset_it : Questa sera su #Retequattro @Controcorrentv condotto da @gentilivero, si allunga in prima serata con uno speciale p… -

Mediaset Infinity

Rai con Annunziata in campo, Tg2 Post che sialla sera e Damilano che anticipa il debutto. ... E poi da 'Prima Serata' al mercoledì, con Veronica Gentili in pista nella fascia ...Il mercoledì, in prima serata ancora su Retequattro,Prima Serata, condotto da ... Rafforzata anche l'informazione estiva con In Onda Estate che sialla domenica. Sky TG24, infine,... Controcorrente, le anticipazioni della puntata del 2 agosto Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Questa sera, martedì 2 agosto “Controcorrente”, condotto da Alessandra Viero, si allunga con uno speciale per approfondire la più stretta attualità e la ...