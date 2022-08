Contributi a fondo perduto per pannelli fotovoltaici: beneficiari e spese ammesse (Di martedì 16 agosto 2022) Arrivano Contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici che riguarderanno alcuni settori come l’agricolo, zootecnico e agroindustriale. A quanto ammonta il contributo Grazie al Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, saranno stanziate delle risorse economiche per l’installazione di impianti fotovoltaici che copriranno gli anni dal 2022 al 2026, e ammonteranno a 1.500 milioni di euro. Di queste il 40% è destinato a finanziare progetti di impianti fotovoltaici nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Leggi anche: Nuovo bonus in scadenza a Settembre: fino a 300€ con Isee basso Impianti fotovoltaici: a chi spetta il contributo I Contributi per l’installazione degli impianti fotovoltaici possono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Arrivanoper l’installazione di impiantiche riguarderanno alcuni settori come l’agricolo, zootecnico e agroindustriale. A quanto ammonta il contributo Grazie al Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, saranno stanziate delle risorse economiche per l’installazione di impiantiche copriranno gli anni dal 2022 al 2026, e ammonteranno a 1.500 milioni di euro. Di queste il 40% è destinato a finanziare progetti di impiantinelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Leggi anche: Nuovo bonus in scadenza a Settembre: fino a 300€ con Isee basso Impianti: a chi spetta il contributo Iper l’installazione degli impiantipossono ...

