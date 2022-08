Congedo parentale 2022: assenze, indennità e domanda. Le novità (Di martedì 16 agosto 2022) L’obiettivo di garantire periodi di assenza aggiuntivi rispetto al Congedo di maternità – paternità obbligatorio è alla base della disciplina contenuta nel Decreto legislativo del 26 marzo 2001 numero 151 (detto anche Testo Unico sostegno maternità e paternità) in materia di Congedo parentale. Grazie alla copertura economica (comunque inferiore rispetto al Congedo obbligatorio) garantita dall’INPS, i genitori hanno la possibilità di assentarsi in maniera giustificata dal lavoro, sino ai dodici anni di età del bambino. Nell’ottica di favorire la conciliazione vita – lavoro il recente Decreto legislativo 30 giugno 2022 numero 105 ha ritoccato, tra le altre cose, la normativa sul Congedo parentale. Le novità, in vigore dal prossimo 13 agosto, sono state ... Leggi su leggioggi (Di martedì 16 agosto 2022) L’obiettivo di garantire periodi di assenza aggiuntivi rispetto aldi maternità – paternità obbligatorio è alla base della disciplina contenuta nel Decreto legislativo del 26 marzo 2001 numero 151 (detto anche Testo Unico sostegno maternità e paternità) in materia di. Grazie alla copertura economica (comunque inferiore rispetto alobbligatorio) garantita dall’INPS, i genitori hanno la possibilità di assentarsi in maniera giustificata dal lavoro, sino ai dodici anni di età del bambino. Nell’ottica di favorire la conciliazione vita – lavoro il recente Decreto legislativo 30 giugnonumero 105 ha ritoccato, tra le altre cose, la normativa sul. Le, in vigore dal prossimo 13 agosto, sono state ...

