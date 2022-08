Confronto tv, Renzi spinge proposta Calenda: vediamo chi ci sta (Di martedì 16 agosto 2022) "Carlo Calenda ha chiesto un dibattito a 4, sfidando Letta, Meloni e Conte. Secondo me è una richiesta sacrosanta e giusta. Dibattito pubblico in TV: nei paesi democratici funziona così. vediamo chi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) "Carloha chiesto un dibattito a 4, sfidando Letta, Meloni e Conte. Secondo me è una richiesta sacrosanta e giusta. Dibattito pubblico in TV: nei paesi democratici funziona così.chi ...

fabcet : Voleva farle lui insieme a ?@mariolavia e ?@claudiafusani? le liste del PD. Non ce la fa, schiuma. Elezioni pol… - armandopix : @CarloCalenda @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @GiorgiaMeloni Parli come un #renzi qualsiasi. Non serve il confronto p… - elvise1657 : RT @anninavigneto: Io vedrei bene Renzi e Calenda in tandem sfidare ad un confronto TV Letta, Conte e Salvini. 2 contro 3, vi immaginate… - Lialacor : @anninavigneto 2 contro 4 perché il conduttore/arbitro sarebbe di sicuro schierato dall'altra parte, ma se li mange… - MarcomelC : Il confronto lo vogliono i leader che non hanno niente da perdere se non qualcosa da guadagnare da un confronto con… -