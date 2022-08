Confronto tv Politiche | Renzi spinge proposta Calenda | vediamo chi ci sta

(Di martedì 16 agosto 2022) caption id="attachment 295779" align="alignleft" width="150" Matteo/caption"Carloha chiesto un dibattito a 4, sfidando Letta, Meloni e Conte. Secondo me è una richiesta sacrosanta e giusta. Dibattito pubblico in TV: nei paesi democratici funziona così.chi fugge da questo". Lo afferma il segretario di Italia Viva Matteonella periodica e news, preannunciando anche da parte sua "alcune iniziative innovative anche per la mia campagna elettorale".

Approvate con tre no e cinque astenuti le liste del Partito democratico in vista delle elezioni politiche 2022. Il segretario dem Enrico Letta sarà capolista ..."Nelle ultime settimane il confronto con le altre forze politiche è stato fitto, ci ha stupito, nella stragrande maggioranza dei casi, ritrovare il vuoto totale sui programmi" e "in fretta e furia non ...