Colombia | stop alla deforestazione

(Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) - Lasi concentrerà sulla lotta, proponendo la cancellazione del debito estero in cambio della conservazione dell'ambiente. "Credo che questo scambio sia una buona formula di giustizia ambientale" ha dichiarato il Ministro dell'ambiente. Lainè aumentata dell'1,5% nel 2021, raggiungendo 175.000 ettari, di cui 115.000 della foresta amazzonica. La conservazione dell'Amazzonia, la più grande foresta pluviale del mondo, è considerata di vitale importanza a livello globale, per la grande quantità di gas serra che assorbe.

Adnkronos

