Città Spettacolo, da venerdì disponibili gli inviti gratuiti: le info (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Organizzazione del Festival “Benevento Città Spettacolo” rende noto che a partire dalle ore 11:00 di venerdì 19 agosto saranno disponibili al pubblico gli inviti gratuiti per gli eventi della 43^ edizione ad “Ingresso con invito”. Saranno disponibili i titoli d’ingresso gratuiti per i seguenti eventi: – La Vacanza: 25 agosto, ore 21:00 – Cortile della Rocca dei Rettori – Iva Zanicchi, Gargana Tour: 25 agosto, ore 22:30 – Piazza Roma – Riccardo Fogli, Che Notte, questa notte… A Mezzanotte: Notte del 27 Agosto, ore 00:30 – Teatro Romano – Arie, Danze e Sinfonie dell’800, Direttore Leonardo Quadrini: 28 Agosto, ore 18:00 – Teatro Romano – Peppe Fonzo, Sotto la finestra delle donne amate: 30 Agosto, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Organizzazione del Festival “Benevento” rende noto che a partire dalle ore 11:00 di19 agosto sarannoal pubblico gliper gli eventi della 43^ edizione ad “Ingresso con invito”. Sarannoi titoli d’ingressoper i seguenti eventi: – La Vacanza: 25 agosto, ore 21:00 – Cortile della Rocca dei Rettori – Iva Zanicchi, Gargana Tour: 25 agosto, ore 22:30 – Piazza Roma – Riccardo Fogli, Che Notte, questa notte… A Mezzanotte: Notte del 27 Agosto, ore 00:30 – Teatro Romano – Arie, Danze e Snie dell’800, Direttore Leonardo Quadrini: 28 Agosto, ore 18:00 – Teatro Romano – Peppe Fonzo, Sotto la finestra delle donne amate: 30 Agosto, ...

