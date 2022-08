CINCINNATI, SINNER SFIDA KOKKINAKIS E VUOL FARSI IL REGALO PER I 21 ANNI (Di martedì 16 agosto 2022) Il REGALO stavolta se lo deve fare da solo. Perché 21 ANNI sono l’età che nel mondo certifica definitivamente l’ingresso nel mondo degli adulti, e allora tanto vale per JANNIk SINNER dimostrare che il bambino che c’è in lui ha lasciato spazio a un uomo pronto a raccogliere le sfide che la vita gli pone davanti. Dopotutto un REGALO JANNIk dovrebbe farlo anche al tennis italiano, che nelle afose settimane agostane americane ha già perso per strada due volte Matteo Berrettini, sconfitto al primo turno tanto a Montreal, quanto a CINCINNATI. SINNER resta così l’ultima bandierina tricolore da piazzare nei piani alti di un torneo che seppur vedrà al via altre tre azzurri (Sonego, Musetti e Fognini) ha nell’altoatesino il vero punto di riferimento, nonché la ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 16 agosto 2022) Ilstavolta se lo deve fare da solo. Perché 21sono l’età che nel mondo certifica definitivamente l’ingresso nel mondo degli adulti, e allora tanto vale per Jdimostrare che il bambino che c’è in lui ha lasciato spazio a un uomo pronto a raccogliere le sfide che la vita gli pone davanti. Dopotutto unk dovrebbe farlo anche al tennis italiano, che nelle afose settimane agostane americane ha già perso per strada due volte Matteo Berrettini, sconfitto al primo turno tanto a Montreal, quanto aresta così l’ultima bandierina tricolore da piazzare nei piani alti di un torneo che seppur vedrà al via altre tre azzurri (Sonego, Musetti e Fognini) ha nell’altoatesino il vero punto di riferimento, nonché la ...

