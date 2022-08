Cina impone sanzioni a sette funzionari di Taiwan (Di martedì 16 agosto 2022) La ritenuti “secessionisti”. Non si allentano le tensioni tra Pechino e Taipei aumentate dopo la visita della speaker della Camera USA Nancy Pelosi. La Continua il braccio di ferro tra la Cina e Taiwan dopo la visita della speaker Leggi su periodicodaily (Di martedì 16 agosto 2022) La ritenuti “secessionisti”. Non si allentano le tensioni tra Pechino e Taipei aumentate dopo la visita della speaker della Camera USA Nancy Pelosi. La Continua il braccio di ferro tra ladopo la visita della speaker

Billa42_ : Cina impone sanzioni a sette funzionari di Taiwan - DigitalkPR : Apple impone le etichette pro Cina ai fornitori di Taiwan per evitare ritardi su iPhone 14 Dopo il blocco di alcuni… - DigitalkPR : Apple impone le etichette pro Cina ai fornitori di Taiwan per evitare ritardi su iPhone 14 Dopo il blocco di alcuni… - Leoncina1971 : RT @Vito68122235: Video Pazzia! L'UE impone videocamere per il riconoscimento facciale all'interno delle auto nuove! Peggio che in Cina!! V… - ParliamoDiNews : Apple impone le etichette pro Cina ai fornitori di Taiwan per evitare ritardi su iPhone 14 #apple #impone… -