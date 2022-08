Cina, il caldo fa schizzare consumi di elettricità: nel Sichuan stop alle industrie (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – La provincia cinese del Sichuan ha deciso di razionare la fornitura di elettricità alle fabbriche fino a sabato, a seguito di un’ondata di caldo che ha fatto schizzare i consumi. Le temperature nella provincia, che ospita quasi 84 milioni di persone, hanno raggiunto i 40-42 gradi centigradi la scorsa settimana, secondo i dati degli istituti meteorologici cinesi. La regione fa affidamento sulle dighe per generare l’80% della sua elettricità, ma i fiumi della zona – ha affermato il ministero delle risorse idriche di Pechino – si sono prosciugati quest’estate. La provincia sudoccidentale produce metà del litio del paese, e i suoi impianti idroelettrici forniscono elettricità agli hub industriali lungo la costa orientale del paese. Ma il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – La provincia cinese delha deciso di razionare la fornitura difabbriche fino a sabato, a seguito di un’ondata diche ha fatto. Le temperature nella provincia, che ospita quasi 84 milioni di persone, hanno raggiunto i 40-42 gradi centigradi la scorsa settimana, secondo i dati degli istituti meteorologici cinesi. La regione fa affidamento sulle dighe per generare l’80% della sua, ma i fiumi della zona – ha affermato il ministero delle risorse idriche di Pechino – si sono prosciugati quest’estate. La provincia sudoccidentale produce metà del litio del paese, e i suoi impianti idroelettrici fornisconoagli hub industriali lungo la costa orientale del paese. Ma il ...

AMIStaDeS_2017 : #Cina -Un'ondata di caldo nel #Sichuan sta frenando la produzione di #Energia minacciando l'approvvigionamento ene… - laregione : Troppo caldo in Cina: elettricità razionata - infoitinterno : Caldo e siccità anche in Cina, nella provincia di Anhui toccati i 42 gradi - LorenzoScampoli : Caldo in Cina, superati i 40 gradi #globalwarming -